Menschen mit Handicap : Nachfolge-Trainer dringend gesucht

Eddy Irro vom SV Rees sucht dringend neue Trainer. Foto: Lebenshilfe

REES Die Fußballer mit Handicap des SV Rees sorgen sich um den Fortbestand des Teams. Finden sie keinen neuen Trainer, droht der erfolgreichen Mannschaft nach 25 Jahren das Aus.

REES (RP) „Seit 25 Jahren sind wir eine Familie“, berichtet Eddy Irro vom Behindertensport des SV Rees (BS SV Rees). Gerne schwelgt er in Erinnerungen über Fußballcamps in Barcelona, Trainingseinheiten mit der Frauennationalmannschaft sowie Bundesligisten und die zahlreichen, erfolgreichen Turniere seines Teams. „Die vergangenen eineinhalb Jahren waren für alle eine große Herausforderung“, erzählt Irro.

Aber auch jetzt, wo die Normalität mehr oder weniger zurückkehrt, kommt die Abteilung immer noch nicht zur Ruhe. „Wir suchen dringend Trainerinnen oder Trainer“, sagt Eddy Irro. Gesundheitlich und aus familiären Gründen minimiert sich der aktuelle Stab. Er selbst möchte im Rahmen seiner Möglichkeiten für die Mannschaft weiterhin aktiv bleiben. Zweimal die Woche trainieren sie – mittwochs und freitags. Hier gehen die Trainer auf jeden einzelnen Spieler ein und formen daraus ein Team.

„Wer Interesse an unserem Team hat, sollte Spaß am Sport und an der Trainerarbeit mit unseren Menschen haben“, sagt Irro und ergänzt realistisch: „Sollten wir niemanden finden, dann können wir die Mannschaft und das Training nicht aufrecht erhalten.“ Das würde das Aus der Sportabteilung nach 25 Jahren bedeuten.

1996 gründete Eddy Irro mit Unterstützung der Lebenshilfe Unterer Niederrhein und des SV Rees den Behindertensport des SV Rees (BS SV Rees), der sich auf die Anforderungen und Bedürfnisse von Menschen mit Handicap spezialisiert hat. „In Hoch-Zeiten hatten wir 50 Spielerinnen und Spieler“, erzählt er. Aber auch aktuell kommen immer noch rund 25 Personen regelmäßig zum Training. Manche sind schon von Anfang an dabei und scheuen keine weite Anreise.

Diese besondere Sportabteilung ist einzigartig am Niederrhein. Beeinträchtigungen spielen keine Rolle. Hier geht es um Möglichkeiten und Fähigkeiten. „Aber der Leistungs- und Erfolgsdruck ist ein anderer als in den anderen Spielerklassen“, erklärt Irro. Der Spaß stehe definitiv im Vordergrund. Was nicht heißt, dass dieses Fußballformat keinen Erfolg hat.

Anders als in den anderen Fußballklassen bei denen wöchentlich Spiele stattfinden, nimmt der BS SV Rees jährlich an vier großen Turnieren am Niederrhein und im Ruhrgebiet teil. Eins organisiert die Abteilung auch selber in Rees. Die Mannschaft gehört dabei immer zu den Bestplatzierten.