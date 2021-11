„Ebkes“ auf der Steinstraße : Ein großes Herz für Familien

Emmerich In der Emmericher Begegnungsstätte „ebkes“ befindet sich seit Januar dieses Jahres das Familienbüro. Kinder, Jugendliche und Eltern können beraten werden und neue Kontakte knüpfen. Ein Erfolgsmodell.

Doch nicht nur auf das Beratungsnetzwerk, sondern auch auf die Angebote und Projekte seien die Koordinatorinnen stolz. „Wir selbst bieten verschiedene Aktionen an. Seit September stellen wir zweimal in der Woche ein großes Familiencafé und Frühstück auf die Beine, das gut angenommen wird. Das ist für die Kinder selbst kostenlos, die Eltern können für einen geringen Betrag schlemmen. Währenddessen können sich die Kinder mit Bastelangeboten oder an der neuen Motorikwand beschäftigen. Aber auch andere Projekte wie ein ´CleanUp-Day´ im Sommer oder die derzeitige Aktion ´Brief an Unbekannt´, bei der Familien anonym an Senioren in Pflegeheimen schreiben, stehen bei uns auf dem Programm“, erklärt Sina Gies.

An Nikolaus sollen Tüten mit Beschäftigungsutensilien an Kinder und Familien verteilt werden. Die Aktion sei bereits in der Corona-Zeit angerollt und bestens angenommen worden. Hierbei handele es sich um kleine Überraschungen für Kinder und Ideen für Eltern, wie sie die gemeinsame Zeit mit ihren Kindern gestalten können, so die Emmericherinnen. „Wir haben im Januar 2021, also mitten im Lockdown, unser Familienbüro geöffnet. Das haben wir aber bewusst so geplant, da einige Familien uns gebraucht haben – denn die Zeit ist für alle schwierig“, sagt Nadine Meisters. Die Beratungsangebote seien bereits in den ersten Wochen gut angelaufen – dank Öffentlichkeitsarbeit und der zentralen Lage des Lokals. Und es würden stetig mehr. So entwickele sich das Familienbüro zu einer festen Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema Familie in der Rheinstadt.