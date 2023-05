Umfrage der Stadt Rees Hundehalter wollen keine Auslaufwiese

Ein Ergebnis der Umfrage soll allerdings umgesetzt werden: Denn zahlreiche Hundehalter hatten angeregt, zusätzliche Tütenspender und Abfalleimer im Stadtgebiet aufzustellen. Derzeit stehen den Hundehaltern insgesamt 14 Tütenspender, größtenteils in Kombination mit Abfalleimern (so genannte Dog-Stationen) zur Verfügung. Der durchschnittliche Tütenverbrauch in den 14 Spendern liegt insgesamt bei fast 4000 Tüten wöchentlich, also jährlich bei rund 190.000 Tüten, was Kosten von rund 2500 Euro entspricht. Die Dog-Stationen selbst schlagen in der Anschaffung mit 1000 Euro zu Buche. Pro Standort fallen im Jahr zusätzliche Kosten von 500 Euro für die regelmäßige Auffüllung der Tüten und Leerung der Abfalleimer an. Konkret soll es in Rees-Stadt und den Ortsteilen jeweils einen zusätzlichen Tütenspender, bei Bedarf samt Abfalleimer, aufgestellt und unterhalten werden. Dabei soll jeder Standort einzeln betrachtet und dahingehend beurteilt werden, ob die Installation eines Tütenspenders samt Abfalleimer erfolgen soll, oder ob möglicherweise die Installation eines Tütenspenders ohne Abfalleimer ausreicht.