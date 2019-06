Emmerich : Beste Stimmung beim Bier-Festival

Bier, Essen, Musik, der Rhein: Emmerich von seiner gemütlichen Seite. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich Zwei Tage „Beer, Food & Friends“ auf der Promenade. Außergewöhnliche Biere und besonderes Essen.

Von Simon Linsen

Bei Sonnenschein, leckerem Essen, Live-Musik und einem ausgefallenen Craft-Bier mit Freunden in den Juni starten? Klingt perfekt! Das dachten sich auch die Besucher der zweiten Emmericher Biermeile am Wochenende, als sie auf der Stadtplatte am Rhein die verschiedensten Craft-Biere genießen konnten.

Bierliebhaber hatten die Möglichkeit, acht verschiedene Biersorten zu kleinen Preisen zu probieren. Ob Irish Pale Ale, Maibock, Märzenbier, einem klassischen Pils, Alt, Hansbräu, oder auch alkoholfreie Biere wie Malz- und Fruchtbiere. Für jeden Geschmack war etwas dabei.

Info Künftig fester Teil der Veranstaltungen Das erste Beer, Food & Friends Festival fand 2018 zum ersten Mal statt und wurde von Verena van Niersen, Wilhelm Kloppert und Marco Launert organisiert. Das Festival soll sich in den kommenden Jahren zu einer festen Veranstaltung in Emmerich etablieren.

„Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie die Bierlust der Leute geweckt wird“, sagte Braumeister Wilhelm Kloppert aus Hamminkeln (Feldschlösschen) mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Er war unter anderem mit dafür verantwortlich, dass die Biermeile im vergangenen Jahr nach Emmerich geholt wurde.

Neu dabei war in diesem Jahr Thomas Molderings aus Kevelaer mit seinem Kävelser-Bier. „Nach 43 Jahren Industriebier ist mir irgendwann die Lust am Standard-Bier vergangen und ich habe begonnen mein eigenes Bier zu brauen“, erzählte der Privatbrauer. Nun stellt er seit mittlerweile fünf Jahren in seiner kleinen „Nanobrauerei“, wie er sie liebevoll nennt, sein eigenes, malzig schmeckendes Uralt her.

Doch wer viel trinken will, der braucht auch eine gute Grundlage. Diese erhielt man auf dem kleinen Festival in Form eines perfekt abgestimmten kulinarischen Angebotes. Das junge Catering-Unternehmen „nova caeli“ hatte etwas Spezielles vorbereitet. Passend zum Event servierte man in Bier marinierten Calvados-Beinschinken mit Sauerteig-Krusten-Brot, Remoulade mit Apfel und gepoppte Schweinehaut. Zudem standen auch Semmelknödel mit Dunkel-Bier-Sauce, gebratenen Pilzen und Röstzwiebeln zur Auswahl. „Es ist unsere Prämiere auf der Biermeile. Wir stehen hier aber nicht, weil wir Gewinn machen wollen, sondern weil wir Emmerich, das Festival und die Region kulturell unterstützen wollen“, erklärte Joel Büns aus Emmerich, Mitbegründer des Unternehmens.

Für die Musik, die von Marco Launert aus Hamminkeln organisiert wurde, sorgten an beiden Tagen die Bands FelkMett, Zwiebel & Manamanas, The Boneshakers und die beiden Solo-Acts Nico Janssen und Rich Kid Rebellion.

Bei einem Frühstück am Sonntag sorgte die Band Dörmakar von 12 bis 14 Uhr für Stimmung.

Doch was macht das „Beer, Food & Friends“-Festival aus? „Es ist toll, so viele kreative Köpfe hier zu haben und den Leuten zeigen zu können, wie vielfältig unsere Region ist“, erklärte Verena van Niersen von der Wirtschaftsförderung Emmerich.