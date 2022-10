Heilig-Geist-Kirche : Seelsorgeeinheit beklagt Diebstahl

EMMERICH In der Heilig-Geist-Kirche haben Einbrecher am vergangenen Wochenende hohen Schaden angerichtet und für die Gemeinde bedeutsame Kelche gestohlen. Deren Materialwert ist vergleichsweise gering.

(RP) Am vergangenen Wochenende wurde in die Sakristei der Heilig-Geist-Kirche eingebrochen und der Tresor samt Inhalt entwendet (die RP berichtete). Neben dem Kelch von Pfarrer Lambert Brimmers, der nach seinem Tod der Gemeinde überlassen wurde, befanden sich dort drei weitere Kelche aus den 1960er Jahren in Verwahrung.

Die hohe Zahl der Sachbeschädigungen an Kirchen und Kapellen in Emmerich in den letzten Monaten spricht eine deutliche Sprache: Die Ehrfurcht vor dem Heiligen schwindet mehr und mehr. So wurde unter anderem die Fatima-Kapelle im Frühjahr von Vandalen massiv beschädigt. Der angerichtete Schaden war enorm. Die mutmßlichen Täter konnten in diesem Fall gefasst werden. Aber auch etliche Einbrüche und Diebstähle hat die Kirche zu beklagen. Der jüngste Fall in Heilig-Geist hatte sich in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen zugetragen. Von den Tätern fehlt jede Spur.