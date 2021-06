Neue Beachvolleyball-Anlage : Strandgefühle beim SV Haldern

Das neue Beachvolleyballfeld vor der Tennishalle an der Weseler Landstraße.Der offizielle Teil der Einweihung fiel kurz aus, damit die Beachvolleyballer möglichst schnell den geschenkten Ball auf der neuen Anlage ausprobieren konnten.

HALDERN Auf der Vereins-Anlage ist eine Fläche für Beachvolleyball entstanden, der allen Spielern in der Stadt zur Verfügung steht. Weiterer Outdoor-Sport könnte nächstes Jahr in Rees in einer Fitness-Anlage unter freiem Himmel möglich sein.