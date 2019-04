Betriebsfest: Ruhestand für „Jupp“ Terhorst

Helderloh Nach fast fünf Jahrzehnten endet für Josef Terhorst die berufliche Laufbahn bei der Bauunternehmung Joormann.

Eigentlich sollte Josef Terhorst nach dem Willen seiner Eltern Landwirt werden. Doch Wilhelm Joormann, der Großvater der jetzigen Geschäftsführer, überredete den Vater, den Jungen doch eine Maurerlehre machen zu lassen. Am 3. August 1970 begann der Heeldener seine Ausbildung, danach wurde er übernommen. Besonders gerne erledigte er Schal- und Betonarbeiten und wurde hier zum Fachmann. Nach Wilhelm Joormann arbeitete Terhorst auch bei dessen Sohn Bernhard. Und auch die vierte Generation steht schon in den Startlöchern: Matthias, der 19-jährige Sohn von Andreas Joormann, absolviert in der Firma seine Ausbildung zum Maurer, sein Bruder, der 13-jährige Manuel, machte bereits ein Praktikum und weiß, dass er ebenfalls diesen Beruf ergreifen möchte. „Ich kenne die ganze Familie und habe mich hier immer wohlgefühlt“, sagte Terhorst, der über die Grenzen des Betriebes hinaus auch als „Germany“ bekannt ist, bei seiner Verabschiedung. Der Spitzname entstand schon in frühen Jahren, weil der Maurer beim Anheben schwerer Sachen quasi zum Anfeuern immer „Germany“ rief, erzählten die Kollegen.