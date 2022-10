Baustelle in Emmerich : Ab Montag wird die L7 zur Einbahnstraße

Die Baustelle an der L 7 (Eltener Straße) wird ab Montag zur Einbahnstraße. Foto: Christian Hagemann

EMMERICH Und das Warten an der Ampel geht weiter. Die Baustelle an der L 7 (Eltener Straße) geht in die nächste Runde. Und die Arbeiten dauern noch ein paar Wochen an.

Wie der Landesbetrieb Straßen NRW jetzt mitgeteilt hat, startet in der kommenden Woche der vierte Bauabschnitt der Straßensanierungsarbeiten auf der Eltener Straße/L7. Auf dem Teilstück zwischen der Kreuzung ‘s-Heerenberger Straße und Einmündung Wardstraße wird die Fahrbahndecke erneuert und die Geh- und Radwege saniert.

Hier gilt deshalb ab kommenden Montag, 31. Oktober, eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Elten. Der Geh- und Radweg wird auf einer Seite gesperrt. Fußgänger und Radfahrer müssen die gegenüberliegende Seite nutzen. Die Durchfahrt für Polizei und Rettungskräfte in beide Richtungen ist durch eine Ampelanlage zu jeder Zeit sichergestellt.

Die Zufahrt zur Wardstraße aus Fahrtrichtung Elten kommend bleibt zunächst gewährleistet. Eine großräumige Umleitung über die B220 und die Weseler Straße ist ausgeschildert. Durch die Baumaßnahmen bedingt ergibt sich für den Busverkehr nur eine kleine Änderung: lediglich die Haltestelle „Van-den-Bergh-Straße“ in Richtung Emmerich-Bahnhof wird in der Zeit nicht angefahren.

Der Landesbetrieb Straßen NRW geht momentan davon aus, dass die Arbeiten am vierten Bauabschnitt bis zum 23. Dezember andauern werden. Im Anschluss daran wird dann ab Anfang nächsten Jahres auf der L7 die Fahrbahnsanierung im Abschnitt zwischen Wardstraße und Rheinbrückenauffahrt fortgesetzt. Straßen NRW will die Baumaßnahme mit der Errichtung einer dauerhaften Ampelanlage an der Kreuzung Eltener Straße / van-den-Bergh-Straße (Auffahrt zur Rheinbrücke) abschließen.

(hg)