Baustelle in Emmerich Autofahrer weiterhin mit Problemen an der Eltener Straße

Durch die Baumaßnahmen bedingt ergibt sich für den Busverkehr nur eine kleine Änderung: die Haltestelle „Van-den-Bergh-Straße“ wird in beide Richtungen in der Zeit nicht angefahren. Der Landesbetrieb Straßen.NRW geht momentan davon aus, dass die Arbeiten am fünften Bauabschnitt bis zum 1. April 2023 andauern werden. Im Anschluss daran wird die Errichtung einer dauerhaften Ampelanlage an der Kreuzung Eltener Straße / van-den-Bergh-Straße (Auffahrt zur Rheinbrücke) stattfinden und die Baumaßnahme damit abgeschlossen.