Emmerich : Bauhof-Chef Antoni geht – und bleibt doch

Mark Antoni ist derzeit noch der Chef von zwei Unternehmen am Blackweg. Einen Job will er aufgeben, die Stadt sucht einen Nachfolger für den Bauhof. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich Gelsenwasser AG und Stadt Emmerich: Der 53-Jährige will nur noch einen Arbeitgeber. Die Verwaltung sucht einen Nachfolger für ihn am Blackweg.

Was viele Menschen nicht wissen: Zum Blackweg kann man nicht nur seinen Schrott oder alte Möbel bringen. In den dortigen Büros sitzen auch Leute, die sich um alles kümmern, was dafür sorgt, dass das Abwasser in Emmerich in den Kanal kommt und auch gereinigt wird.