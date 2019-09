Beruf : Bauhandwerk spricht 22 Lehrlinge los

Rees (RP) 22 Handwerker, darunter eine junge Frau, feierten mit der Baugewerbe-Innung des Kreises Kleve den erfolgreichen Abschluss ihrer Berufsausbildung. Lehrlingswart Franz-Josef Bornheim aus Uedem sprach sie von den Pflichten der Ausbildungszeit los und erhob die ehemaligen Auszubildenden in den Gesellenstand.

Lehrlingswart Franz-Josef Bornheim begrüßte die Junggesellin und die Junggesellen, deren Ausbilder, Eltern und Lebenspartner herzlich im östlichsten Stadtteil von Rees, in Helderloh. Sein besonderer Dank galt an diesem Abend der Familie Joormann, die für die Lossprechungsfeier ihr Betriebsgebäude zur Verfügung stellte.

Dem erfolgreichen Nachwuchs des Bauhandwerks gratulierte Bornheim zur bestandenen Gesellenprüfung. Er freute sich mit ihnen über die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung und motivierte die jungen Handwerker dazu, sich beruflich wie auch privat weiter zu entwickeln. „Bilden Sie sich in Ihrem Beruf weiter, werden Sie Meister Ihres Fachs. Engagieren Sie sich aber auch in unserer Gesellschaft, in Ihrer Familie, in einem Verein oder vielleicht sehen wir uns ja auch als Handwerksmeister im Ehrenamt wieder. Nur Mut! Wie steht es doch auf unserer Einladung: Tue heute etwas, worauf du morgen stolz sein kannst.“