Mobile Redaktion der RP : Bauen und Wohnen: „Rees ist gut aufgestellt“

Heinz Streuff erläutert, wie es mit den Baugebieten in Rees aussieht. RP-Redakteur Markus Balser, Beigeordneter Andreas Mai und Stadtsprecher Jörn Franken (v.l.) hören aufmerksam zu. Foto: Michael Scholten

REES Im Rahmen einer mobilen Redaktion sprach die RP mit Vertretern der Stadtverwaltung über das Thema auf dem Reeser Wochenmarkt. Der Erste Beigeordnete Andreas Mai und Wirtschaftsförderer Heinz Streuff erläuterten, was in Rees und den Ortsteilen in nächster Zeit geplant ist.