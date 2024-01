Demo in Emmerich Bauern machen mit Mahnwache auf sich aufmerksam

Emmerich · Die Bauern lassen nicht nach, auf sich und ihre Forderungen aufmerksam zu machen. So wie am Donnerstagabend auf der B 8 in Richtung Hüthum.

12.01.2024 , 12:27 Uhr

Die Bauern machten mit Feuer und Traktoren auf sich aufmerksam. Foto: Alexander Bossmann

15 Schlepper standen auf der Wiese gegenüber dem Sportplatz von Eintracht Emmerich. Rund um ein Feuer versammelten sich die 20 Teilnehmer der Mahnwache. Unter ihnen nicht nur Landwirte. Es ging ihnen darum, ein Zeichen zu setzen und auf sich und ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Was natürlich schon rein optisch mit Feuer und Schleppern sehr gut funktionierte. Aus der gegenüberliegenden „Sanella-Siedlung“ gesellten sich eine Anwohner hinzu. Autofahrer machten mit Hupen und dem Daumen-hoch-Zeichen deutlich, dass sie auf der Seite der Landwirte stehen. In den kommenden Tagen werden weitere Proteste rund um Emmerich stattfinden. In geordneter Form, wie die Veranstalter betonen. Wer kein Landwirt ist, aber seine Solidarität mit den Bauern bekunden möchte, kann das machen, indem er ein Flatterband an seinem Fahrzeug anbringt, schreiben die Landwirte.

(hg)