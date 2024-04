Groiner Kirchweg in Rees Zu hohes Grundwasser: Baustelle muss pausieren

(RP) Wie bereits mehrfach berichtet, erfolgt derzeit auf einem Teilstück des Groiner Kirchweges, vom Einmündungsbereich zur L7 bis zum Spielplatz, der Ausbau der Straße. Dem Straßenausbau vorgeschaltet ist die Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen. Die Unterbrechung der Arbeiten ist erforderlich, weil die weiteren Kanalausbauarbeiten in diesen Tagen nicht ohne eine Fachfirma für Wasserhaltung erfolgen kann. Die so genannte Wasserhaltung sorgt für das ständige Abpumpen von Grundwasser. Weil nicht nur im Stadtgebiet Rees hohe Grundwasserstände vorherrschen, können Fachfirma und Firma Völkers ihre Arbeiten am Groiner Kirchweg erst ab Montag, 24. April fortsetzen. Die Baustelle wurde so hergerichtet, dass der Groiner Kirchweg befahrbar ist und alle Anliegergrundstücke erreicht werden können.