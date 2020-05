Stadtgarten-Quartier am Delltor : Niag-Gelände in Rees: Bauantrag ist jetzt gestellt

Niag-Gelände in Rees: Bauantrag ist jetzt gestellt

Stadtgarten-Quartier am Delltor

Auf dem Areal am Eingang zur Innenstadt laufen derzeit Abrissarbeiten. Foto: Michael Scholten

REES Die Bebauung auf dem ehemaligen Niag-Gelände in Rees ist jetzt offiziell beantragt. Projektentwickler und Bürgermeister haben den Bauantrag für das Stadtgarten-Quartier am Delltor beim Kreis Kleve eingereicht.

(RP) Zehn Ordner sowie sechs Handakten vollgepackt mit Plänen, Beschreibungen, Gutachten, Ansichten und Projektdetails wurden am Dienstag von Projektentwickler Andreas Hüls und Bürgermeister Christoph Gerwers bei der Baugenehmigungsbehörde des Kreises Kleve abgegeben. Damit ist die geplante Bebauung auf dem ehemaligen Niag-Gelände nun auch offiziell beantragt.

Wie berichtet, werden auf dem Areal am Eingangstor der Reeser Innenstadt derzeit umfangreiche Abbrucharbeiten durchgeführt. Bei der Entwicklung des Projekts „Stadtgartenquartier am Delltor“ ist neben der Hüls Baukonzepte GmbH mit Paul Lütkenhaus ein weiterer Projektentwickler an der Neugestaltung des Areals beteiligt. Auch das ehemalige Postgelände wird derzeit überplant.