Es brodelt in der Politik : Kein Personal, zu langsam – Bauamt in Emmerich sorgt für Ärger

Blick auf das Rathaus. Die Strukturen sind alt und verkrustet, lautet der Vorwurf.

Emmerich In der Politik brodelt es, weil Bauherren wochenlang auf Genehmigungen warten. Die letzte Reform im Rathaus ist fast 20 Jahre her. Doch das muss nicht so bleiben.