Politik : Bau der Umgehungsstraße rückt näher

Erst wenn die neue Umgehungsstraße gebaut ist, werden die Bahnübergänge in Millingen, im Bild jener an der Anholter Straße, geschlossen. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Millingen Der Neubau der L458n für Millingen nimmt langsam Form an. Am 25. November werden die Pläne im Reeser Bürgerhaus erörtert. Zu der nicht-öffentlichen Veranstaltung sind nur direkt Betroffene eingeladen.

Die Planung für die lang erhoffte Umgehungsstraße für Millingen nimmt jetzt langsam Fahrt auf. Wie die Bezirksregierung Düsseldorf am Dienstag in einem Schreiben mitteilte, wird es in knapp 14 Tagen (am 25. November) einen ersten Erörterungstermin für den Neubau der so genannten L458n in Rees geben.