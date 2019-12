Kultur : „Haldern hat viel möglich gemacht“

Haldern Honig war so etwas wie die Hausband des Haldern-Festivals. Jetzt gibt sie ihr Abschiedskonzert in Düsseldorf.

Stefan Honig Es ist einfach Zeit für was Neues. Wir haben lange als Band zusammen gespielt und als wir uns 2012 unter dem Namen HONIG zusammen getan haben, hatten wir bereits viele Jahre gemeinsam in anderen Bands gespielt. Seitdem hat sich so viel getan. Kinder, Jobs, das Leben halt. Das Konzept einer Band mit fester Besetzung wurde da immer schwieriger umzusetzen. Da wir uns immer noch sehr gern haben, haben wir beschlossen uns und der Band zuliebe an einem guten Punkt bewusst Schluss zu machen. So können wir das alles nochmal genießen und mit den Leuten zusammen feiern, die uns über die Jahre begleitet und unterstützt haben.