Kata und Blaz Sarcevic verabschieden sich am 23. Dezember aus ihrem Balkanstübchen in der Neustraße. Die neue Besitzerin, Ana Delic (rechts), führt das Imbissrestaurant ab dem 5. Januar 2022 weiter und hält am bewährten Konzept ihrer Vorgänger fest. Foto: Michael Scholten