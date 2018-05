Cd-Tipp: Bald kein Geheimtipp mehr

Emmerich

Hard Rock-Bands, die sich bei den Größen des Genres bedienen, gibt es wie Sand am Meer. Diese hier sticht hervor: Vielleicht, weil der Noch-Geheimtipp "Doomsday Outlaw", wie offensichtlich die meisten seiner Vorbilder, aus England kommt. Vielleicht aber auch, weil das Quintett mit Phil Poole einen überdurchschnittlich guten Sänger in seinen Reihen hat. Das Album "Hard Times" jedenfalls hat alles, was ein gutes Rock-Album ausmacht: mächtige Riffs, gute Songs und einen eigenständigen Sound. Der Geheimtipp-Status dürfte bald vorbei sein. bal