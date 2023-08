23-Jährige getötet Leichenfund in Emmerich - bald Anklage gegen den Ex-Partner

Die Spurensuche im Fall der getöteten Frau vom Zassentrik in Elten voran zu kommen: Staatsanwalt Fabian Glöckner in Siegen nennt zwar weiterhin keine Details, sprach am Mittwoch allerdings davon, dass die Ermittlungen weiterhin „dynamisch“ seien. Er will noch vor dem 15. November Anklage gegen den 23-jährigen Tatverdächtigen erheben. Dieser sitzt bekanntlich in Siegen in Untersuchungshaft. Er macht von seinem Schweigerecht Gebrauch.