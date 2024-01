Emmerich und Rees betroffen Bahn baut an der Betuwe - An diesen Tagen ist die Bahnstrecke gesperrt

Auch in 2024 bringt die Bahn den dreigleisigen Ausbau der Strecke zwischen Emmerich und Oberhausen weiter voran. Um während der Bauzeit einen reibungslosen Bahnverkehr zu ermöglichen, folgt sie dabei dem Prinzip „Bauen unter rollendem Rad“. Das heißt: Trotz Bauarbeiten soll der Bahnbetrieb so weit es geht weiterlaufen, damit die Fahrgäste weiterhin an ihr Ziel kommen.

Doch bestimmte Arbeiten erfordern, dass die Strecke frei von Zugverkehr ist. Dafür muss die Strecke zeitweise gesperrt werden. In solchen Sperrpausen bündelt die Bahn viele Baumaßnahmen in kurzer Zeit, um die Einschränkungen für Fahrgäste möglichst gering zu halten.

Während einer Totalsperrung ist die Bahnstrecke vollständig gesperrt. Einen möglicherweise eingerichteten Ersatzverkehr organisiert jeweils das Unternehmen, das auch den normalen Zugverkehr betreibt.

Während einer Eingleisigen Sperrung ist der Bahnbetrieb auf einem Gleis weiterhin möglich. Dabei kann es jedoch zu Änderungen im Fahrplan kommen oder Ersatzverkehr mit Bussen notwendig sein.

Informationen zu geänderten Fahrplänen sowie zum Schienenersatzverkehr gibt es unter https://www.zuginfo.nrw