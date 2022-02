Bahnstrecke Emmerich-Arnheim gesperrt : Großeinsatz in Emmerich wegen Feuer an Kesselwagen

Foto: Guido Schulmann 11 Bilder Brennender Zug kommt in Emmerich zum Stehen

Emmerich Am Samstag ist es mitten in Emmerich zu einem großen Polizei- und Feuerwehreinsatz gekommen. Grund dafür war ein brennender Kesselwagen eines Güterzugs. Der Zug kam in der Innenstadt zum Stillstand.

Der Rettungsleitstelle des Kreises Kleve wurde um 10:35 Uhr der brennende Kesselwagen gemeldet. Der Wagen war ersten Berichten zufolge mit Flüssiggas beladen, berichtete die Polizei am Nachmittag. Der Zug war im Bereich der Innenstadt von Emmerich zum Stillstand gekommen. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab.

Nachdem die Feuerwehr den Kesselwagen untersuchte hatte, konnte der Austritt von Gas laut Polizeibericht ausgeschlossen werden. Offensichtlich waren die Bremsen des Kesselwagens in ihrer Funktion gestört und hatten sich überhitzt, was die Rauchentwicklung verursacht hatte.

Nach Kühlung der Fahrgestelle durch die Feuerwehr konnte der Kesselwagen in den Bahnhof von Emmerich gezogen und dort abgestellt werden. Laut Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung der Bevölkerung. Für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen war die Bahnstrecke von Emmerich in Richtung Arnheim gesperrt.

