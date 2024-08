Bahnverbindungen ab Emmerich Bahnfahren: „Ein völliges Chaos“

Wer am Donnerstag von Emmerich oder Rees aus mit dem Zug zur Arbeit oder vielleicht sogar in den Urlaub fahren wollte, brauchte viel Zeit und gute Nerven: Auf der Linie RE 19 kam es zu erheblichen Einschränkungen auf der Strecke. Von morgens bis in den Nachmittag hinein mussten zahlreiche Verbindungen teilweise oder sogar komplett gestrichen werden.