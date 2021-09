Rees : Bagger kippt um - Fahrer kann sich selbst befreien

An der Hurler Straße in Millingen ist dieser Bagger bei Abbrucharbeiten umgekippt. Foto: Michael Scholten

Millingen Das hätte übel enden können. Am Dienstagnachmittag hatte ein Baggerfahrer Glück im Unglück an der Hurler Straße in Millingen. Die Feuerwehr war vor Ort, ebenso der Rettungsdienst und die Polizei,

Von Michael Scholten

Ein Baggerfahrer ist am Dienstagnachmittag in eine gefährliche Lage geraten. Er befand sich mit seinem Fahrzeug an der Hurler Straße mitten in einem Haus, das abgerissen werden soll, als sein Bagger auf die Seite fiel. Und zwar genau auf die Fahrerkabine. Das löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Doch der Mann konnte sich relativ schnell selbst befreien und blieb dem ersten Anschein nach unverletzt.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit der Polizei vor Ort. Foto: Michael Scholten