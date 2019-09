Arbeiterwohlfahrt : Awo bestätigt Gertrude Lumer

Seit 16 Jahren ist sie Vorsitzende. Neuer Kindergarten im Gespräch.

(RP) Die Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt in Rees trafen sich am vergangenen Freitag in der Geschäftsstelle der Reeser SPD zu ihrer Jahreshauptversammlung um einen neuen Vorstand zu wählen. Auf der Tagesordnung standen die Rechenschaftberichte der Vorsitzenden und des Kassierers. Die Mitglieder stimmten einstimmig für die Entlastung des Vorstandes. Die Mitglieder/innen der Arbeiterwohlfahrt Rees wählten die Vorstandsmitglieder einstimmig für eine Amtszeit von vier Jahren neu in ihr Amt.

Seit 16 Jahren ist Gertrude Lumer Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt in Rees. Harry Schulz, stellvertretender Bürgermeister, ist seit 28 Jahren in verschiedenen Funktionen im Awo-Vorstand Rees tätig. Als eine Herausforderung für den neuen Vorstand sieht er die Schaffung eines Awo-Kindergartens in Rees. Eine solche Einrichtung in Rees bekommt in Zukunft auch die Unterstützung durch den Awo Ortsverein Rees betont der zweiteVorsitzende Karl van Uem.