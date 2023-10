Stadtbücherei Rees Die Bier-App und der Kommissar

Spannend, aber auch humorvoll war die Autorenlesung mit Erwin Kohl, die vor kurzem in der Stadtbücherei Rees stattfand. Der in Alpen lebende Autor stellte den über 30 Besuchern sein frisch erschienenes Buch „Mörder in der Grube“ vor. Die von Kohl gelesenen Textpassagen erzeugten Spannung, lösten aber auch Gelächter aus. Zwischen den Textstellen stellte der Autor dem interessiert zuhörenden Publikum die Figuren seines fünften Lukas-Born-Krimis vor und verriet einige Hintergrundinformationen. Den Hund des Privatdetektivs hatte er in Erinnerung an einen legendären Gladbach-Fan Manolo getauft, da Born Anhänger von Borussia Mönchengladbach sei. Emma sei dagegen der Spitzname des altersschwachen Mercedes von Lukas Born, der von 0 auf 100 am selben Tag beschleunigen könne.