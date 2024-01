Rund um Silvester Schäden durch Böller an Automat, Haus und Ampel

In Bocholt wurde an Silvester auf der Werther Straße ein Knallkörper im Stromkasten einer Ampel gezündet. Die Ampel fiel daraufhin aus. Auf der Hagestraße in Bocholt verwüstete ein Knallkörper einen Briefkasten und dn Bodenbelag eines Wohnhauses. Mit einem massiven Aschenbecher wurde zudem ein Fenster eines Hauses „Im Königsesch“ eingeworfen. Den etwa 80 Zentimeter hohen Aschenbecher hatten die Täter im unverschlossenen Wintergarten gefunden. Ein Bewohner sah zwei dunkel gekleidete Personen flüchten. Hinweise in allen Fällen an die Kripo in Bocholt (02871 2990).