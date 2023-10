Unfall in Emmerich Beide haben Grün - Autofahrerin übersieht Radfahrerin

(RP) Am Dienstag gegen 17:20 Uhr überquerte eine 80-jährige Frau aus Emmerich mit ihrem Pedelec die Reeser Straße an der dortigen Radwegefurt bei Grünlicht. Dabei wurde sie von einer 79-jährigen Pkw-Fahrerin aus Emmerich, die von der Weseler Straße in die Reeser Straße abbiegen wollte und ebenfalls Grünlicht hatte, übersehen. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte die Pedelecfahrerin und verletzte sich schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.