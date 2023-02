Karneval Pöbeleien gegen Stadt-Mitarbeiter

EMMERICH · An den beiden Karnevalszügen in Emmerich und Elten verzeichnete das Ordnungsamt zwar weniger Alkoholmissbrauch als in früheren Jahren, aber dafür mehr Probleme mit uneinsichtigen Autofahrern.

18 Fahrzeuge musste die Stadt abschleppen lassen. Foto: Probst Andreas/Probst, Andreas (apr)

Die Ordnungsbehörde der Stadt Emmerich zieht eine durchaus positive Bilanz der beiden Karnevalsumzüge im Stadtgebiet – zumindest hinsichtlich das Alkoholkonsums im öffentlichen Raum. Sowohl beim Kinderkarnevalsumzug am Samstag im Ortsteil Elten, als auch beim Tulpensonntagszug in der Innenstadt gab es verhältnismäßig wenig Probleme mit übermäßigem Alkoholmissbrauch. „Natürlich haben wir einige stark alkoholisierte Personen angetroffen. Es handelte sich dabei aber um Einzelfälle. Da hatten wir auf Grund der Tatsache, dass wir ja wegen Corona in den vergangenen Jahren keine Umzüge hatten, mit deutlich mehr Problemen gerechnet“, erklärte Nicole Bartsch, Leiterin der Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung. „Das konnten auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Emmericher Jugendamt bestätigen, die im Rahmen der Jugendschutzkontrollen in Jugendgruppen deutlich weniger Alkohol sicherstellten als bei den Umzügen der Vergangenheit“, heißt es in einem Schreiben der Stadt. Hingegen kam es insbesondere am Tulpensonntag an diversen Straßenabsperrungen in der Innenstadt zu Pöbeleien und Missachtungen von Anweisungen der eingesetzten Ordnungskräfte. „Zum Teil wurden Absperrungen einfach umfahren und damit die Sicherheit der eingesetzten Kolleginnen und Kollegen gefährdet. Wo möglich, werden wir mit einen Verfahren dagegen vorgehen. Das ist absolut inakzeptabel“, ärgerte sich Bartsch. Des Weiteren musste die Ordnungsbehörde insgesamt 18 Fahrzeuge abschleppen lassen, weil diese die Zug- oder Rettungswege blockierten. Insgesamt waren an beiden Tagen 46 Mitarbeitende aus dem Rathaus im Einsatz. 26 Kollegen der Kommunalbetriebe Emmerich kümmerten sich direkt im Anschluss an die Umzüge darum, dass die Straßen wieder sauber wurden. Hinzu kamen außerdem weitere zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr.

