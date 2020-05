Fahrerflucht : Radler bei Unfall in Heelden verletzt

Heelden In der Nacht zu Sonntag wurde ein 28 Jahre alter Radfahrer von einem Pkw touchiert und kam zu Fall. Der Isselburger verletzte sich dabei leicht. Der Wagen fuhr ohne anzuhalten davon.

(RP) In der Nacht zum Sonntag befuhr ein 28 Jahre alter Radfahrer aus nach eigenen Angaben aus Isselburg gegen 3.35 Uhr die Herkener Straße - von Heelden in Richtung Haldern. Etwa 700 Meter hinter der Avia-Tankstelle bemerkte der 28-Jährige, dass hinter ihm ein Pkw fuhr und zunächst nicht überholte, obwohl er selbst möglichst weit rechts fuhr. In Höhe des Vereinsheims des FC Heelden habe ihn der Pkw dann überholt und dabei am linken Arm berührt, so dass er gestürzt sei. Bei dem Sturz zog sich der Isselburger leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.