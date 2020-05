Festnahme in Emmerich : 77-Jähriger mit fünf Kilo Amphetamin im Gepäck

Festnahme in Emmerich

Alter schützt vor Torheit nicht: Die Polizei hat am Samstag einen 77 Jahren alten Drogenschmuggler aus den Niederlanden festgenommen. Er hatte fünf Kilo Amphetamin in seinem Fahrzeug.

Haft für 77-jährigen Drogenschmuggler Ein 77 Jahre alter Niederländer war am Samstag gegen 19.10 Uhr einer Zivilstreife der Autobahnpolizei nach dem Grenzübertritt auf der A 3 aufgefallen. An der Anschlussstelle Emmerich-Ost wurde der Mann angehalten. Bei der Kontrolle wurden Betäubungsmittel in typischer Verpackung auf der Ladefläche entdeckt. Insgesamt wurden über fünf Kilogramm Amphetamin und eine geringe Menge Marihuana stellte die Polizei sicher. Der Mann wurde festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.