Straßenverkehr : Autobahn ab heute Abend gesperrt

Emmerich Abriss Stokkumer Brücke. Verkehr rollt ab Montagmorgen wieder.

(RP) Ab heute Abend 20 Uhr bis Montag um 5 Uhr ist die A3 zwischen Emmerich und Elten in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Wie berichtet, wird die alte Brücke Stokkumer Straße/Rietbroek an diesem Wochenende abgerissen.

Der Pkw-Verkehr wird ab Elten und ab dem Anschluss Emmerich über eine eigene Umleitung geführt. Der Lkw-Verkehr wird in beiden Richtungen separat über eine mit Lkw-Piktogramm ausgewiesene Umleitungsstrecke durch die Niederlande, von der letzten niederländischen Anschlussstelle Beek über die N812, N335 und N316 durch s-Herrenberg zur Anschlussstelle Emmerich geleitet. Die Vollsperrung hat Straßen.NRW auf ein Wochenende gelegt, da dann die Verkehrszahlen für Lkw wesentlich geringer sind als unter der Woche. Als großräumige Umfahrung bietet sich die A57 an. Die gut 60 Jahre alte Brücke wird erneuert, weil sie heutigen Belastungen nicht mehr gerecht wird, so der Landesbetrieb Straßen NRW. Durch eine innovative Bauweise gibt es eine kurze Bauzeit und nur zwei – statt in herkömmlicher Bauweise – drei Vollsperrungen der Autobahn an Wochenenden.