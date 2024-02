Alkoholfahrt in Emmerich BMW lag im Graben - Der Halter will es nicht gewesen sein

Am Donnerstag gegen 04:36 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über ein in Emmerich verunfalltes Fahrzeug. Am Kreisverkehr Weseler Straße / Hohe Sorge / Budberger Straße (bei Obi) lag ein Pkw im Graben. Als der Streifenwagen ankam, waren mehrere Personen und Pkw vor Ort.