Willibrord-Spital in Emmerich Pflege-Azubis machen ein Praktikum auf Sansibar

„Meine Schwester war bereits für ein Praktikum auf Sansibar, so entstand die Idee zu unserer Reise“, sagt Luise Umbach aus Kalkar. Antonia Kliner, die in Emmerich wohnt, ist nicht nur ihre Kurskollegin, sondern auch eine gute Freundin, und so machen sich die jungen Frauen nun gemeinsam auf den Weg von Düsseldorf über Doha nach Stone Town, der Hauptstadt von Sansibar. Sie sind die ersten Pflege-Azubis des Emmericher Krankenhaus, die diesen Schritt gehen. Ihr Arbeitsplatz bis Ende November ist ein Krankenhaus mit 600 Betten. „Wir werden da eingesetzt, wo wir am besten helfen können und der größte Bedarf ist“, sagt Antonia. Das Hospital verfügt u.a. über Abteilungen für Innere Medizin, Chirurgie, Kardiologie und Kindermedizin – an Arbeit dürfte also kein Mangel sein. Vor Ort werden Antonia und Luise von Rainbow Garden Village (München) betreut. Nach eigenen Angaben bietet diese gemeinnützige Organisation jungen Leuten ein Programm von 250 Projekten in weltweit über 30 Ländern – von Freiwilligenarbeit über Auslandspraktika und Sabbaticals bis zu Abenteuer-Touren. Die künftigen Pflegefachfrauen sind privat in einer Familie untergebracht, Essen inklusive. Von ihrer Schwester weiß Luise: „Brötchen zum Frühstück wird es eher nicht geben, dafür aber viel Reis.“ Zwar ist Suaheli die Landessprache auf Sansibar, aber mit guten Englischkenntnissen ist die Verständigung kein großes Problem.