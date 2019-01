Monteur-Zimmer des Jahres: NRW-Titel für Reeser Unterkunft

REES Der Bed-and-Breakfast-Betrieb von Kerstin und Wouter Hofman ist Landessieger.

„Das Bed & Breakfast in Rees punktet mit günstigen Zimmern in ruhiger Lage mit der Möglichkeit einer umfangreichen Verpflegung von Frühstück bis Abendbrot“, heißt es im Urteil der Jury. Und weiter: „Selbst das Fernsehen war schon einmal im BB+ der Familie Hofman für Aufzeichnungen zur Show „Das perfekte Dinner“ zu Gast. Zweckdienlich, preiswert und gemütlich – unser Landessieger 2018 in NRW!“ Für Kerstin und Wouter Hofman kam die Auszeichnung überraschend: „Wir wussten gar nicht, dass unsere Gäste uns für den Preis nominiert hatten.“

Kurz vor Weihnachten kam dann per E-Mail die Nachricht, dass das Internetportal und externe Juroren den Reeser Betrieb zur besten Monteurunterkunft in ganz Nordrhein-Westfalen gewählt hatten. „Monteure machen ungefähr ein Drittel unserer Gästezahlen aus“, erklärt Kerstin Hofman. „Die anderen beiden Drittel sind Fahrrad-Touristen und Gäste, die Freunde oder Angehörige in Rees besuchen. Die kommen meist am Wochenende, wohingegen die Monteure an den Werktagen bei uns wohnen. Das ergänzt sich gut.“