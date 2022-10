Mitglied der Arbeitsgemeinschaft : Emmerich ist „fahrradfreundliche Stadt“

Vertreter der Stadtverwaltung und Bürgermeister Peter Hinze freuen sich mit Matthias Goeken (4.v.r) und Mitgliedern der AGFS über die Verleiung des Prädikats "fahrradfreundliche Stadt". Foto: Markus Balser

EMMERICH Emmerich hat am Donnerstag das Prädikat „fahrrad- und fußgängerfreundliche Stadt“ verliehen bekommen. Zuvor hatte eine Kommission die Verkehrssituation für Radler und Fußgänger unter die Lupe genommen.

Die Stadt Emmerich darf sich ab sofort über die Auszeichnung „fahrrad- und fußgängerfreundliche Stadt“ freuen. Am Donnerstag hatte eine Kommission der Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundlichen Städte (AGFS) Emmerich besucht und bei einer Radtour und einem Spaziergang die Verkehrssituation zum zweiten Mal unter die Lupe genommen. Einen ersten Besuch hatte es im vergangenen November gegeben. „Es ist bemerkenswert, wie viele Maßnahmen seit dieser Zeit schnell und pragmatisch umgesetzt wurden“, sagte Matthias Goeken anerkennend. Der CDU-Politiker ist Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Landtags NRW. Auch Peter London vom Verkehrsministerium lobte die Stadt: „Das war ein sehr guter Antrag. Mit einem Radverkehrssanteil von 26 Prozent herrschen hier schon fast niederländische Verhältnisse.“

Die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e. V. (AGFS) ist ein Zusammenschluss von Gemeinden und Kreisen, die sich für verbesserte Bedingungen für den Nichtmotorisierter Individualverkehr einsetzen. Der Anteil des Radverkehrs in den Städten soll auf durchschnittlich 25 Prozent und der Modal-Split-Anteil des nichtmotorisierten Individualverkehrs – im Sinne der angestrebten Nahmobilität – auf über 60 Prozent gesteigert werden. Die AGFS verleiht Kommunen das Siegel „fahrrad- und fußgängerfreundliche Stadt“, wenn Maßnahmen ergriffen werden, die zu diesen Zielen beitragen.

Info Vier Städte im Kreis Kleve sind Mitglied Rees am längsten dabei Im Kreis Kleve gehören neben Emmerich auch Kleve und Geldern zu den fahrradfreundlichen Städten. Die Stadt Rees ist kreisweit bereits am längsten Mitglied der AGFS. Sie bekam das Prädikat bereits im Jahr 2008 verliehen. Das Prädikat Alle sieben Jahre untersucht die Arbeitsgemeinschaft die jeweilige Verkehrssituation erneut und kann dann den Städten das Prädikat verlängern oder auch aberkennen. Das ist bislang erst einmal vorgekommen, als die Mitgliedschaft der Stadt Marl wegen Vernachlässigung des Radwegnetzes und fehlendem Engagement bei der Förderung des Radverkehrs nicht verlängert wurde.

Für die Stadt Emmerich ist die Mitgliedschaft in der AGFS gleich in mehrfacher Hinsicht wichtig. „Wir können uns in diesem Netzwerk mit anderen Kommunen austauschen und von deren Erkenntnissen und Erfahrungen profitieren“, sagte Bürgermeister Peter Hinze, der sich über die Aufnahme freute und vor allem die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seiner Stadtverwaltung lobte, die viele der jetzt positiv beurteilten Maßnahmen engagiert umgesetzt hätten. In Zeiten der Verkehrswende sei das Siegel auch ein wichtiges Zeichen nach außen, dass man dies auch wirklich wolle, sagte Hinze unserer Redaktion. Zudem ist es für AGFS-Mitglieder einfacher, sich verkehrliche Maßnahmen bezuschussen zu lassen. „Wir sind jetzt näher an den Fördertöpfen dran“, sagte Stadtsprecher Tim Terhorst. Nicht zuletzt ist das Siegel „fahrad- und fußgängerfreundliche Stadt“ aber auch ein Label, mit dem sich gut werben lässt.

Um es jetzt für die nächsten sieben Jahre zu erhalten, musste sich die Stadt einem fast zwei Jahre andauernden Procedere unterziehen, an dessen Ende eine Prüfung stand. Am Donnerstag hatte sich die Kommission nach einer Stippvisite im Rathaus zusammen mit Vertretern der Stadt- und Kreisverwaltung, Straßen NRW, der Polizei und der Verkehrswacht auf die Fiets geschwungen und sich Emmerich erradelt. Dabei ging es unter anderem von der Innenstadt zu den Schulen, zum Kasernengelände und nach Hüthum und zurück. Ein halbes Dutzend Stellen seien intensiver unter die Lupe genommen und diskutiert worden, erklärte Tim Terhorst gegenüber der RP. Im Anschluss habe dann ein einstündiger Spaziergang durch Emmerich angestanden, bei dem die Kommission besonders auf die Situation für Fußgänger geachtet habe.

Am Nachmittag musste die Stadtverwaltung der Kommission dann in der Societät noch einmal Rede und Antwort stehen, bevor das sich die Jury zurückzog und dann zu einem positiven Entschluss kam. Zu den erfreulichen Faktoren, die die Kommission besonders hervorhob, gehörten laut Peter London unter anderem auch viele kleine Projekte, die gut umgesetzt worden seien. Beispielsweise die mit Holzpaletten geschaffenen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder bei der Stadtradelaktion. Auch wenn sie noch nicht ganz fertig sei – die Einrichtung der Fahrradstraße am Pesthof wurde ausdrücklich gelobt. Ebenso die Tatsache, dass die Stadt den Fahrradtourismus fördere, aber auch, dass sie Parkplatzgebühren erhebt. „Das ist längst nicht in jeder Stadt so. Die Bewirtschaftung von Parkplätzen kann auch dazu führen, dass die Leute aufs Fahrrad umsteigen“, sagte London dazu. Dass die Stadtverwaltung ihren Mitarbeitern die Möglichkeit des Fahrradleasing anbiete, wurde ebenfalls positiv auf der Habenseite verbucht. „Das ist längst nicht überall Standard.“

Was ebenfalls Anklang fand, sind die Pläne für die Zukunft. Etwa bei der Planung, aber auch den jetzt schon in die Wege geleiteten Maßnahmen für den Rad- und Fußgängerverkehr an der B8 bei Elten am Viadukt. Bemerkenswert sei auch die gute Zusammenarbeit der Stadt mit Straßen NRW sowie die Tatsache, dass es in Emmerich keine Unfallschwerpunkte für Fahrradfahrer geben würde. Woran das liege, wollte die Kommission von Bürgermeister Peter Hinze wissen. „Vielleicht auch daran, dass die Emmericher wie die Holländer sehr fahrradaffin sind und meist vorausschauend und vorsichtig fahren“, antwortete dieser.

Luft nach oben gebe es hingegen noch beim Fußgängerverkehr, der laut Peter London in Emmerich einen Anteil von gerade einmal 13 Prozent ausmache. „Vergessen Sie mir die Fußgänger nicht“, appellierte er in Richtung Stadtverwaltung. Wünschen würde sich die Kommission zudem unter anderem eine Satzung, die bei mehrgeschossigen Bauten auch die Schaffung von Abstellflächen für Fahrräder vorschreibt und mehr Tempo-30-Zonen in der Stadt.