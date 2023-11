Ausstellung „Tichelwerck und Panneschoppen“

„Tichelwerck und Panneschoppen“ heißt die stadthistorische Ausstellung, die auf mehr als 700 Jahre Ziegelherstellung im Raum Rees zurückblickt. Sie wird am Sonntag, 19. November, um 16 Uhr im Koenraad Bosman Museum eröffnet und ist bis zum 25. Februar 2024 zu sehen. Für Stadtarchivarin Tina Oostendorp geht damit ein lang gehegter Herzenswunsch in Erfüllung. Gehörte die Herstellung von Ziegelsteinen und Dachpfannen, an die heute noch zerfallene Fabrikanlagen in Empel und Groin erinnern, doch lange Zeit zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen der Stadt Rees und ihrer Ortsteile. Gemessen an der großen Bedeutung, wurde dieses Thema in Rees aber bislang allenfalls oberflächlich behandelt.