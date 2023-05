Koenraad Bosman Museum Märchen- und Parallelwelten im Reeser Museum

Kunstsammler Peter Kerschgens blickte in seiner improvisierten Einführung auf das beeindruckende Lebenswerk seiner Frau zurück: Von den ersten Kinderzeichnungen, die Astrid Karuna Feusers kunstbeflissene Mutter aufhob und datierte, über das Studium an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf und die weitere Karriere in der neuen Heimat am Niederrhein. Dabei ging Kerschgens auch stets auf die großen finanziellen Herausforderungen eines Künstlerlebens ein. In diesem Zusammenhang galt sein Dank der Stadt Rees, die „im Rahmen ihrer Möglichkeiten“ auch Astrid Karuna Feuser durch Aufträge und Ausstellungen gefördert habe.