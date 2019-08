Kultur : Nachsitzen im Museum

Emmerich Die neue Themenausstellung des Rheinmuseums nimmt Besucher mit auf eine schulische Zeitreise

Herbert Kleipaß eröffnete am Wochenende die Ausstellung „Das war vor dem Beamer…“ – Schulwandkarten und anderes aus unserer Zeit. In einer kurzen Eröffnungsrede thematisierte er die Veränderungen, welche die Schullandschaft erlebt hat. So ging er auch auf das Thema der Schönschrift ein. Während man früher noch Noten für eine schöne Schrift bekam, so wird heute kaum noch Wert auf eine schöne Handschrift gelegt. Hierzu kam auch die Digitalisierung des Schulsystems zur Sprache: „Ich möchte die moderne Technik nicht verteufeln, aber wir werden uns damit abfinden müssen, dass manche motorischen Fähigkeiten durch den Einsatz von Maschinen abnehmen“, sagte Kleipaß und appellierte an die Besucher, die „Nebeneffekte der Digitalisierung kritisch zu hinterfragen“.