Musik-Historie : Ausstellung zu Ehren der Blasmusik

Anholt „Klingende Luft“ lautet der Titel der Ausstellung im Anholter Heimathaus. Hans Biermann und Gerhard Sandtel haben dafür Dokumente gesammelt, die die Entstehung, Entwicklung und Bedeutung der Blasmusik in Isselburg belegen.

(B.T.) Die Blasmusik in Isselburg hat in den vergangenen 125 Jahren einen wesentlichen kulturellen und sozialen Beitrag für die Stadt geleistet. Nicht nur das Frühlingskonzert war anlässlich dieses Jubiläums einfach nur hervorragend. Nein, auch die in diesen Tagen im Heimathaus in Anholt eröffnete Ausstellung „Klingende Luft“ ist ein sehenswertes Zeitdokument in Worten und Bildern. Gezeigt wird darin die Entstehung und Entwicklung der Blasmusik in Isselburg bis zum heutigen Tage.