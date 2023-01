Ausstellung Originale Picasso-Plakate im PAN

Die erste Ausstellung des Jahres, die ab Freitag im PAN-Kunstforum zu sehen ist, dürfte wahrscheinlich auch die publikumsträchtigste in dieser Saison des Museums an der Agnetenstraße werden. „Pablo Picasso Seine Plakate“, heißt die Schau, die der Schweizer Werner Röthlisberger nach Emmerich brachte. Der Baseler Galerist besitzt nach eigenen Angaben die weltweit umfangreichste Sammlung on Original-Plakaten des wohl berühmtesten Künstlers des 20. Jahrhunderts: „Ich kann sagen, dass ich alle 120 Plakate Picassos habe, darauf bin ich stolz.“ 55 davon sind in Emmerich zu sehen.