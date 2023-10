Umwelt-Infos in Emmerich Ausstellung zum nachhaltigen Bauen in der Stadtbücherei

Emmerich · In der Stadtbücherei Emmerich am Rhein kann jetzt bis Anfang Dezember eine Ausstellung zum nachhaltigen Bauen besichtigt werden. Die Mitarbeiterinnen der Stabsstelle Umwelt und Klima im Emmericher Rathaus organisierten die dokumentarische Schau, die erstmals in Winterswijk gezeigt wurde.

31.10.2023, 14:32 Uhr

Vivian Wittenhorst, Mitarbeiterin der Stabsstelle Umwelt und Klima und Andrea Joosten, Leiterin der Stadtbücherei präsentieren Werke der Ausstellung. Foto: Stadt Emmerich

Die Stadt an der deutsch-niederländischen Grenze wurde 2022 für ihre vielfältigen Aktivitäten auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit mit dem "European Green Leaf Award" ausgezeichnet. Dieser Preis wird jedes Jahr von der Europäischen Union an kleine Städte von 20.000 bis 100.000 Einwohnern vergeben. Die Auszeichnung würdigt lokale Maßnahmen für den Übergang zu einer grünen und nachhaltigen Zukunft. Winterswijk wurde insbesondere für Spitzenleistungen im Bereich Abfallmanagement und Kreislaufwirtschaft prämiert. Durch ein außerordentlich gutes Haus-zu-Haus-Sammelsystem für wiederverwertbare und organische Abfälle erreichen sie eine sehr hohe Recyclingsquote. Möglich wurde dies vor allem durch eine gute Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern. Zusammen mit den Nachbargemeinden in der Region Achterhoek bildet Winterswijk die erste UN-Region für nachhaltige Entwicklungsziele in den Niederlanden. Die Ausstellung in der Stadtbücherei zeigt Möglichkeiten des nachhaltigen Bauens und Sanierens. Mehrere Stellwände beschreiben die Stadt Winterswijk und ihre Bemühungen um das Bauen und Sanieren mit nachhaltigen Materialien. Alle sind herzlich eingeladen, sich die Ausstellung anzuschauen. Möglich ist dies für einen großen Teil über das Schaufenster an der Steinstrasse sowie zu den Öffnungszeiten in der Stadtbücherei (Di 12-14 Uhr und 15-18 Uhr, Mi 9.30-12.30 Uhr, Do 9.30-12.30 Uhr und 15-18 Uhr, Fr 15-18 Uhr und Sa 9.30 -12.30 Uhr).

