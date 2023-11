Der Fall Pottbäcker Missbrauch in der Kirche - Ein Opfer berichtet in Emmerich

Vom kommenden Montag, 6. November, bis zum Freitag, 17. November, findet die Ausstellung in der St.-Aldegundis-Kirche statt. Sie beschäftigt sich mit der Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs und wurde erstmalig in Rhede (Kreis Borken) ausgestellt. Sie wurde zur Aufarbeitung des Pottbäcker-Falls von der Künstlerin Christa Maria Kirch entworfen und gestaltet. „Der Seelsorgeeinheit St. Christophorus und St. Johannes ist es wichtig, dieses Thema ins Gespräch zu holen“, schreibt die Gemeinde. „Es ist ein Thema, worüber man nicht gerne spricht“, so die Präventionsfachkraft der Pfarrei, Stephanie Ess. „Aus diesem Grunde ist es wichtig, diese Thematik in die Öffentlichkeit zu holen und eine Sensibilität bei den Menschen dafür zu schaffen.“