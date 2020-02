Kultur : Illusionen im Bosman-Museum

„Widerschein“: Ab 16. Februar stellt die Österreicherin Ulrike Donié ihre Werke in Rees aus.

(RP) Am Sonntag, 16. Februar, eröffnet Bürgermeister Christoph Gerwers die Ausstellung mit dem Titel „Widerschein“ der Künstlerin Ulrike Donié aus Linz im städtischen Koenraad Bosman Museum (11.30 Uhr). Während der musikalische Rahmen von den Haldern Strings gestaltet wird, übernimmt der Kunsterzieher Johannes Beenen die Einführung. Die Ausstellung ist bis zum 10. Mai zu sehen.

Die Arbeiten der Künstlerin stehen zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit. Der Betrachter meint schon einmal Gesehenes wiederzuerkennen, jedoch kann sich diese Annahme bei genauerer Betrachtung als Illusion herausstellen. Sieht der Betrachter wirklich Himmel, Meeresgrund oder fischähnliche Wesen? Wird in den Arbeiten überhaupt Wirklichkeit abgebildet oder handelt es sich um Assoziationen, die keinen Bezug zu einer realistischen Welt haben? Durch diese Unklarheit soll eine Spannung bis zur „Schmerzgrenze“ erzeugt werden, heißt es in einer Beschreibung. Während die Malerei die Dynamik des Lebendigen wiederspiegelt, sind die Objekte als Versteinerungen des einstigen Lebens zu betrachten. Sie schließen den Kreislauf und sind Endpunkte, erinnern an längst Vergangenes und schließen die Ewigkeit mit ein.