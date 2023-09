Judenverfolgung Ein Reeser Schicksal im Haus der Ärzteschaft

Als einziger Arzt aus dem Kreis Kleve ist Dr. Walter Bouscher (1902 bis 1980) in der Ausstellung vertreten. Der Allgemeinmediziner hatte seine Praxis ab 1928 im heutigen Pius-Haus in der Reeser Kapitelstraße. 1936 emigrierte er mit seiner aus Kleve stammenden Frau Anni und den drei in Rees geborenen Töchtern Ursel, Annetraut und Ruth nach Brasilien. In Porto Alegre begann seine zweite Karriere als Hausarzt und Chirurg.