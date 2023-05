Politik Auslaufwiese für Hunde noch nicht vom Tisch

Auch wenn das Ergebnis einer Umfrage unter Hundebesitzern in Rees und den Ortsteilen etwas anderes ergab: Die Auslaufwiese am Grüttweg ist noch nicht vom Tisch. Der Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe folgte in seiner jüngsten Sitzung in der vergangenen Woche nicht der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung, die einen entsprechenden Antrag der FDP ablehnte. Bei der Abstimmung kam es zu einem Patt. Deshalb wird sich die Politik mit dem Thema erneut befassen müssen.