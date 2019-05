Ausflugstipps : Mit dem Rad über den Rhein

Xanten/Rees Viele Radtouren in der Region sind auf Fähren angewiesen. Dank der gestiegenen Zahl an E-Bikes erleben sie derzeit einen Boom.

Hätte es die Finanzkrise im Jahr 2007 nicht gegeben, säße Daniel de Raaf heute vielleicht im Finanzamt, wäre in Excel-Tabellen vertieft und müsste wütende Steuerzahler besänftigen. Stattdessen quert der 39-Jährige von 10 bis 19 Uhr immer wieder den Rhein zwischen Reeser Promenade und Reeserschanz, blickt auf Stadtmauer, Kirchtürme und den Mühlenturm und in die zufriedenen Gesichter von Tagestouristen, Radfahrern und Kindern, für die eine Fahrt mit dem „Rääße Pöntje“ ein Höhepunkt des Tages ist.

„Vor 15 Jahren war eins von zehn Fahrrädern ein E-Bike, heute ist es umgekehrt“, sagt Daniel de Raaf und nennt den boomenden Markt der elektrisch betriebenen Räder einen „Sechser im Lotto“ für den Familien- und Fährbetrieb: „Fahrradfahren ist in, weil es auch weniger anstrengend geworden ist. Vor 20 Jahren war man mit Gazelle und Drei-Gang-Schaltung der König, machte einmal im Jahr eine 30-Kilometer-Tour und hat dann einen Haken dran gemacht. Heute fahren die Leute fast jeden Tag lange Strecken.“

Sanierung Wer von der Xantener Rheinfähre aus zum Naturforum Bislicher Insel radeln möchte, muss derzeit einen langen Umweg in Kauf nehmen. Aktuell wird die Göth-Schleuse saniert. Rund zwei Monate können Radler und andere Verkehrsteilnehmer diese Stelle nicht passieren.

Der 30-Kilometer-Klassiker führt von Rees über Xanten nach Bislich und wieder nach Rees, dabei werden das „Rääße Pöntje“ sowie die „Keer Tröch II“ zwischen Xanten und Bislich genutzt. Für Anfänger und Familien mit Kindern empfiehlt Daniel de Raaf die 18-Kilometer-Strecke Rees-Grieth mit Nutzung der Fähren „Rääße Pöntje“ und „Inseltreue B“. Die Rheinbrücke ist dabei keine Konkurrenz: „Es gibt Leute, die einfach Angst haben mit dem Fahrrad die Brücke zu überqueren, außerdem überwiegt bei der Fährfahrt der Spaß an der Freude. Die Leute haben keinen Zeitdruck und sie genießen den Blick auf die Rheinpromenade.“

Der Rhein vor Rees ist 300 Meter breit. Weitere 200 Meter fährt das „Rääße Pöntje“ zum Anleger in der Flutmulde. Das 54 Millionen Euro teure Jahrhundertprojekt, das die Reeser Rheinpromenade vor der Urgewalt des Rheins schützen soll, wäre fast der Todesstoß für den Fährbetrieb gewesen. „Die Stadt Rees hat sich sehr für die Fähre eingesetzt“, sagt Daniel de Raaf, „andernfalls wären wir ersatzlos gestrichen worden.“ Er sieht in der Fähre eine „Visitenkarte für die Stadt“, gibt an Bord viele gute Tipps für Restaurants und Sehenswürdigkeiten und kommt kaum hinterher, neue Rees-Broschüren auszulegen.