Statt Lkw : DHL-Pakete aus Emmerich per Zug verschicken

EMMERICH DHL-Privatkunden aus Emmerich haben ab sofort die Möglichkeit, aktiv Emissionen beim Paketversand zu vermeiden. Mit dem kostenlosen Service „Bahntransport“ werden Pakete statt mit dem Lkw umweltfreundlich auf der Schiene in den Großraum Berlin und Brandenburg transportiert.

(RP) Die Buchung kann man einfach bei der Auswahl eines Versandlabels in der Post & DHL App, in der DHL Online Frankierung sowie auf der Website der Deutschen Post auswählen. Pakete aus Emmerich gelangen über das DHL-Paketzentrum Dorsten aufgrund der direkten Langstreckenverbindung ab dem Güterterminal Bönen (NRW) somit per Regelzug in die Zieldestination rund um den Güterterminal Großbeeren.