Am Dienstag geht es weiter Auftakt nach Maß für ReesLive im Bürgerhaus

Das war ein Auftakt nach Maß: Fast 400 Fans des guten alten Rock’n’Rolls starteten vergnügt in das lange Wochenende der Veranstaltungsreihe „ReesLive“. Im Bürgerhaus rockten gleich zwei Bands die Bühne: „The Speedos“ wandelten auf den Spuren der Stray Cats und Shakin‘ Stevens, dagegen peppten die Jungs „Rebel Tell“ beliebte Schlager mit knallharten Rhythmen auf. Die wummernden Bässe der Soundanlage im Bürgerhaus, gepaart mit erstklassiger Lichttechnik einer externen Eventagentur, machten die mitreißenden Auftritte zu einem Erlebnis für alle Sinne.

Auf die „Rock’n’Roll Night“ folgte am Samstag ein Konzert, das ganz im Zeichen der US-Rockband Bon Jovi stand: Die Tribute-Band „Bounce“ spielte im Bürgerhaus vor mehr als 200 Zuhörern, Frontmann Oliver Henrich zog das Publikum mit starker Stimme, charismatischer Performance und gefeierten Rock-Hymnen aus 40 Bon-Jovi-Jahren in seinen Bann. Am Sonntag übernahm dann das zwölfköpfige Ensemble von „Stunk Unplugged“ die Bühne und präsentierte vor 300 Zuschauern legendäre Sketche und kritische Nummern aus 40 Jahren Kölner Stunksitzung.

Am Dienstag, 30. April, wird „ReesLive“ an anderer Location fortgesetzt: Im Festzelt auf dem Parkplatz am Westring laden Silke Waerder und Detlef Westerhoff zum „Tanz in den Mai“. Sie knüpfen damit an ihre legendären Partys in Bienen-Androp an. Die Tickets kosten 10 Euro im Vorverkauf und 13 Euro an der Abendkasse.

Das große Festzelt kommt am Mittwoch, 1. Mai, erneut zum Einsatz, dann für den großen Familientag, der von 11 bis 17.30 Uhr dauert. Das Jugendhaus Remix wird eingebunden, große Spielgeräte stehen auf dem Vorplatz, auch ein Kinderflohmarkt wird geboten. Neben den Aufführungen junger Tänzerinnen und Tänzer gibt es ab 15 Uhr ein Mitmach-Konzert mit „Frank und seinen Freunden“. Der Eintritt zum Familientag ist frei.